В Москве прошел концерт в честь открытия школы-фестиваля "Донбасский экспресс"

Участников ожидает 12 дней индивидуальных уроков музыки и мастер-классов от российских педагогов и мастеров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Школа-фестиваль "Донбасский экспресс" Леонида Лундстрема открылась праздничным концертом в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС. На сцену вышел Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, солистом стал зампред комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, директор АНО "Творческая мастерская Леонида Лундстрема" Петр Лундстрем и другие артисты.

"Сегодня мы торжественно открываем наш четвертый школу-фестиваль "Донбасский экспресс". В этом зале собраны ребята из 95 творческих коллективов, представляющих 17 регионов нашей страны - от Камчатки до Ленинграда", - сказал Лундстрем.

Участников ожидает 12 дней индивидуальных уроков музыки, мастер-классов от российских педагогов и мастеров. "Это концерты классической камерной музыки, театральные представления и встречи с интересными людьми. <...> Наш проект - это не только профессиональное развитие в музыке, но и культурное обогащение. Хочу отметить, что оркестр, который будет выступать на этом фестивале, обещает показать высокий результат", - добавил Лундстрем.

На вечере прозвучали концерт для четырех скрипок си минор №10 Антонио Вивальди, концерт для скрипки с оркестром ре мажор №4 и концерт для фортепиано с оркестром №23 ля мажор KV488 Вольфганга Амадея Моцарта. Во втором отделении будет представлена сюита Людвига ван Бетховена из камерных сочинений в аранжировке заслуженного артиста РФ дирижера Сергея Казюлина.

"Основная цель - это попытка создать кадровый институт, который воспитывал бы национально ориентированную элиту в сфере искусства. Поэтому важно, что это не просто профессиональный проект, основанный на передаче ремесла и навыков, но проект мировоззренческий и ценностно ориентированный", - заключил Лундстрем.

О "Донбасском экспрессе"

Музыкальный тур фестиваля "Донбасский экспресс" начался 3 июля и завершился 12 июля концертом на сцене Большого зала Московской консерватории имени П. И. Чайковского, в рамках которого прошло открытие школы-фестиваля.

Всего на участие в проекте было подано около 300 заявок, из которых организаторы отобрали 97 молодых талантливых музыкантов, которые примут участие в школе-фестивале. Отобранные участники представляют 17 регионов России: Донецкую, Луганскую, Белгородскую, Воронежскую, Калининградскую, Курскую области и другие субъекты.

Программа

Программа школы-фестиваля "Донбасский экспресс" состоит из двух частей. Первая половина - образовательный комплекс, который включает мастер-классы, лекции, встречи с педагогами фестиваля. Во второй части пройдет фестивальная "вечерняя" программа с концертами участников.

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты 17, 19 и 23 июля в Московской консерватории с участием Леонида Лундстрема (скрипка), Марии Воскресенской (фортепиано), Владимира Нора (виолончель), Варвары Мягковой (фортепиано), а также "юных звезд разных сезонов школы-фестиваля Леонида Лундстрема".

Проект "Донбасский экспресс" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит уже четвертый год.

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