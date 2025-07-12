В Подмосковье пройдет арт-фестиваль "Заповедное"

На мероприятии представят арт-объекты от более 30 художников

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Открытие Паблик-арт фестиваля "Заповедное" пройдет в воскресенье в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Подмосковье. Сама экспозиция будет открыта для посетителей до 28 сентября.

На мероприятии будут представлены арт-объекты, которые создали специально для фестиваля более 30 художников. Также для гостей подготовлены музыкальная программа, арт-маркет, серия лекций, а для детей - специальная зона с мастер-классами и спектаклями.

"Мне очень приятно, что вы посмотрите не только эти прекрасные объекты, эту выставку, а вообще погуляете по территории. Я хотел бы поблагодарить куратора проекта Веру Ершову и продюсера Дмитрия Чуйко за то, что они здесь сделали. Поблагодарить их команду и свою команду: мы справились", - сказал директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд.

Главным событием открытия, по словам организаторов, станет концерт группы "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки". В течение всего дня на территории фестиваля будут проходить также перформансы, медиации и паблик-токи.

Целью проекта стало создание музея современного искусства под открытым небом. Так, в бывшем коровнике развернется театрально-музыкальная программа, а в исторической конюшне появится лаборатория перформанса, танца и поэзии.