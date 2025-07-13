Александр Калягин: русская культура выстоит при любых обстоятельствах

Народный артист РСФСР художественный руководитель Московского театра Et Cetera выразил недоумение в связи с тем, что "люди по ту сторону баррикад" составляют базы и списки, пытаясь отменить российских артистов", но "это ни на что не влияет"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин считает, что русскую культуру отменить невозможно. Таким мнением, опираясь на историю государства, он поделился в беседе с ТАСС.

"Отмена русской культуры? Это бред. Как ни странно, наша культура выживает при любых обстоятельствах. Всегда: тут и Сталин, и коммунистический режим, и цензура. И ведь русской культурой восхищается весь мир. Отмена невозможна - культура выстоит", - ответил Калягин на соответствующий вопрос корреспондента.

Говоря о российских культурных деятелях мирового масштаба, собеседник агентства напомнил, что недавно исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР режиссера Анатолия Эфроса. "Все праздновали такую замечательную дату. Это ведь что-нибудь да говорит? Люди культуры у нас не просто великие - они величайшие", - добавил он.

В заключение Калягин выразил корреспонденту агентства недоумение в связи с тем, что "люди по ту сторону баррикад" составляют базы и списки, пытаясь отменить российских артистов. "Как показало время, это ни на что не влияет. Хотят запугать? Не пройдет", - констатировал художественный руководитель.