В музее под Тамбовом показали работы народного художника РСФСР Рябинского

Гости выставки увидят картины, выполненные в период с 1953 года по 2001 год в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта, сообщил председатель Моршанского историко-родословного общества Александр Хвастов

ТАМБОВ, 13 июля. /ТАСС/. Несколько десятков картин в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта народного художника РСФСР Евгения Рябинского, фотографии и публикации из семейного архива показали на выставке "Тихая моя Родина" в Моршанском историко-художественном музее Тамбовской области. Об этом сообщил ТАСС председатель Моршанского историко-родословного общества Александр Хвастов.

"В Моршанске состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР и ветерана Великой Отечественной войны уроженца села Алгасово Моршанского уезда Тамбовской губернии Евгения Владиславовича Рябинского. На выставке, организованной Моршанским историко-художественным музеем им. Иванова и Моршанским историко-родословным обществом были представлены творческие работы Евгения Владиславовича из собрания семьи Рябинских, а также фотографии и публикации из семейного архива, рассказывающие о жизни художника", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в экспозицию вошли такие работы живописца, как "Портрет матери" (1961 года), "Портрет жены" (1958 года), "Андрюша" (1959 года), эскизы к знаменитым полотнам: "Радость весны" (2000 года), "С. В. Рахманинов" (2001 года). Сюжеты картин отражают темы малой родины, Земли, различных явлений и состояний природы. По словам Хвастова, зрители выставки увидят работы, выполненные в период с 1953 года по 2001 год в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.

В число почетных гостей мероприятия вошел сын Евгения Рябинского - Андрей Рябинский. "[Представлено] 34 работы, в большинстве написанные и нарисованные с натуры. Пейзажи, портреты, этюды разных лет. Природа нашего Тамбовского края, портреты жены художника, его матери и сыновей. Я бы выделил один этюд, написанный в весеннем лесу и ставший основой для одной из лучших картин Евгения Рябинского - "Вешние воды", - сказал ТАСС Рябинский.

Евгений Рябинский - советский и российский художник, живописец, заслуженный художник РСФСР (1969 года), народный художник РСФСР (1982 года), лауреат государственной премии РСФСР им. Репина (1985 года), член-корреспондент РАХ (1995 года). Выставка организована Моршанским историко-художественным музеем им. Иванова и Моршанским историко-родословным обществом. Она будет работать до конца августа.