"Плагиатор" вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Лента собрала 42,1 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российская комедия "Плагиатор" режиссера Антона Мегердичева стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 42,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 июля.

Фильм повествует о музыканте, который попадает в 1991 год и выдает хиты разных лет за свои песни. Роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Ирина Пегова и другие.

На втором месте - семейная российская комедия "Не одна дома - 2", собравшая 37,7 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о девочке Маше Хаметовой, которая со своей новой подругой разрабатывает план, чтобы дать отпор жуликам и помешать им осуществить задуманное. В фильме снимались Милана Хаметова, Dava, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин и другие.

Третью строчку рейтинга занял фильм "На деревню дедушке", собравший 32,3 млн рублей. Картине повествует о мальчике, который отправляется в деревню к дедушке, но всеми возможными способами хочет попасть на важный ИТ-конкурс. Роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.