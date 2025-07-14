Фестиваль этномузыки в Красноярском крае посетили более 80 тыс. человек

Мероприятие проходило с 10 по 13 июля

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль этнической музыки "Мир Сибири" (Музыка и ремесла Сибири), проходивший в поселке Шушенское на юге Красноярского края, посетили 81 тыс. человек. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

"XXI Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" прошел с 10 по 13 июля и за 4 дня собрал в поселке Шушенское Красноярского края 81 тысячу гостей", - говорится в сообщении.

Фестиваль собрал около 1,5 тысячи исполнителей этнической музыки и танцев, представителей коренных народов, мастеров декоративно-прикладного творчества, а также ремесленников и предпринимателей из России, Белоруссии, Узбекистана, Алжира, Армении, Грузии, Китая, Кубы, Сербии и Франции. "На выставке-ярмарке "Город мастеров" свои изделия представили талантливые мастера из более чем 30 городов России", - уточнили в оргкомитете.

Гран-при этномузыкального конкурса на фестивале получила солистка из Москвы Ирина Терешина. Обладателем мастеровой премии "Мира" 2025 стала Екатерина Сунцова из Удмуртии, она представила на конкурс коллекцию верхней одежды в технике традиционного ручного ткачества.

О фестивале

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура" и удостоился патроната ЮНЕСКО.

ТАСС - главный партнер фестиваля.