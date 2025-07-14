Рок-фестиваль "Ветер Сибири" перенесли на 2026 год

Мероприятие планировали провести с 1 по 3 августа 2025 года

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Проведение крупного рок-фестиваля "Ветер Сибири" в Новосибирске перенесли на 2026 год. Об этом сообщили организаторы в группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

"К нашему огромному сожалению, "Ветер Сибири" не сможет пройти в указанные ранее дни и мы вынуждены перенести фестиваль на август 2026", - говорится в сообщении.

Мероприятие планировалось провести с 1 по 3 августа 2025 года на площадке аэродрома "ОбьГЭС". Было заявлено выступление более 20 музыкальных коллективов из России и Казахстана, в числе хедлайнеров группа "Три дня дождя", Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин. В 2024 году фестиваль проходил с 11 по 13 августа.