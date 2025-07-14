Песню "Сулико" признали памятником культурного наследия Грузии

Как отмечает агентство культурного наследия республики, песня стала "важнейшей визитной карточкой" страны

ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Традиции исполнения известной песни "Сулико" присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Об этом сообщило Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

"Традиции исполнения песни "Сулико" присвоен статус нематериального культурного памятника", - говорится в сообщении.

Песня была написана после того, как в 1895 году известный грузинский поэт и общественный деятель Акакий Церетели опубликовал одноименное стихотворение в журнале "Квали" ("След"). Поэт обратился с просьбой написать музыку к композитору Варенке Церетели. Песня сразу снискала популярность и, как отмечает агентство культурного наследия, стала "важнейшей визитной карточкой" Грузии. "Сулико" переведена на разные языки, в том числе русский.