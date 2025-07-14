На "Таврида. Арт" снимут эпизод продолжения сериала "Ландыши"

Съемки запланировали на 3 августа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Один из эпизодов сериала "Ландыши. Вторая весна" снимут во время фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Во время фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт", который пройдет с 1 по 3 августа в арт-кластере "Таврида" в Крыму, пройдут съемки эпизода сериала "Ландыши. Вторая весна" - продолжения сериала "Ландыши. Такая нежная любовь". Эпизод будет снят вживую, в рамках концертной программы фестиваля, прямо на главной сцене при участии многотысячной аудитории участников и зрителей фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

Съемки запланированы на 3 августа. Во время концертной программы на сцену выйдут герои сериала - группа "Ландыши", чтобы исполнить свои песни перед зрителями фестиваля "Таврида. Арт".

Производством сериала "Ландыши. Вторая весна" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), АНО "Таврида. Арт" и контент-студии "Юг. Кино". Режиссером сериала "Ландыши. Вторая весна" выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.

Сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" с момента премьеры в январе 2025 года на всех платформах набрал более 100 миллионов просмотров. Премьера первого сезона состоялась 1 января 2025 года.

Фестиваль "Таврида. Арт" - крупнейшее в России культурно-просветительское событие, посвященное молодому искусству. ТАСС - главный информационный партнер фестиваля.