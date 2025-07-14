В Москве состоится Международный конкурс композиторов

Проект пройдет в двух номинациях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Международный конкурс композиторов пройдет в Москве, его основная часть запланирована на 2026 год. Мероприятие будет посвящено 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Такой конкурс в столице проводится впервые. Его посвятят 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Работы могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента культуры Москвы.

Отмечается, что проект пройдет в двух номинациях: "Крупная форма" - произведения для академического большого хора и симфонического оркестра, и "Малая форма" - музыка для смешанного академического хора. Победители получат денежные премии, а также возможность записать и издать свое сочинение в цифровом формате. Церемония награждения состоится в декабре 2026 года на сцене Московского концертного зала "Зарядье". Призовой фонд конкурса составляет 10,5 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры. Возглавит комиссию хоровой дирижер, народный артист СССР Владимир Минин. Регистрация продлится до 20 июня 2026 года. Подать заявку можно на сайте мероприятия.