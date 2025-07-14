В Театре кукол им. Образцова пройдет премьера "Фауста"

Директор театра Елена Булукова сообщила, что это будет осенняя премьера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Фауст" пройдет в конце 2025 года в Государственном академическом центральном театре кукол (ГАЦТК) имени С. В. Образцова. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор театра Елена Булукова.

"Что касается творческих планов, нам предстоит премьера пластического спектакля с Егором Дружининым "Фауст". Художник - Виктор Никоненко. Это будет осенняя премьера - в конце [календарного] года", - сказала она.

В новом сезоне, как сообщила Булукова, молодым актерам театра будет дана возможность продемонстрировать таланты. Запланирована постановка спектакля "Знакомьтесь, Театр Образцова". В нем артисты расскажут о жизни ГАЦТК, о том, как работают куклы. "Это будет своеобразный ознакомительный формат", - заметила директор.

Особое внимание она обратила на грядущую совместную работу с деятелями кино. "Не могу не похвастаться: нас пригласили в кино. Надеюсь, что все питчинги пройдут успешно и Театр Образцова станет площадкой для новой кинокомедии, как сегодня ее заявляют авторы. Главным героем там будет кукольник", - поделилась Булукова.

В 2026 году 80-летие отметит спектакль театра "Необыкновенный концерт", а также его главный герой - кукла Эдуард Апломбов. "В связи с этим событием у нас намечено много творческих планов, в том числе - съемка этой постановки в телевизионной студии - обновление работы. Ведь последний раз ее снимали для экранов более 50 лет назад", - констатировала представитель театра.

Говоря о гастрольной программе, директор отметила, что осенью труппе предстоит серия выездов в рамках федерального проекта "Большие гастроли". По словам Булуковой, их география обширна: Красноярск, Сыктывкар, Рязань, Ярославль, Уфа и другие города. Осенью также традиционно пройдет Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова - "Образцовфест". Он станет 13-м по счету.