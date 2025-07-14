Алма-Атинский театр спел на Красной площади в Москве казахскую песню

Более 20 артистов театра исполнили песню а капелла

АЛМА-АТА, 14 июля. /ТАСС/. Артисты алма-атинского театра традиционного искусства "Алатау", прибывшие на Чеховский фестиваль в Москву, исполнили на Красной площади казахскую песню "Сагындым, сагым жылдар" ("Скучаю по тебе много лет").

Видео выступления театр выложил в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Более 20 артистов театра исполнили песню а капелла, собрав вокруг себя зрителей на площади.

Ранее, 8 и 9 июля, на сцене театра имени Моссовета в рамках XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова состоялся показ театром постановки казахского режиссера Фархада Молдагали "Мамлюк. Султан Бейбарыс". В постановке были задействованы 85 артистов: драматические актеры, танцовщики, музыканты и певцы. Этно-фольклорный ансамбль театра исполнял музыку вживую, создавая звуковую партитуру, где главное внимание уделено сценическому действию, отмечали ранее в Минкультуры Казахстана.

Бейбарс - мамлюкский султан Египта и Сирии (1260-1277), видный военный и государственный деятель средневекового Египта. Согласно ряду оценок, он тюркского (кипчакского) происхождения.

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