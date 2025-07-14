В Петербурге стартовал "Лермонтов-фест"

Мероприятия пройдут с 14 по 25 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Театрализованные представления, кинопоказы, выставки и экскурсии, связанные с жизнью и творчеством знакового русского поэта Михаила Лермонтова, пройдут в рамках 10-го "Лермонтов-феста" в Петербурге. Мероприятия пройдут с 14 по 25 июля, сообщили организаторы.

"Фестиваль посвящен отражению творчества поэта в национальной и мировой литературе. С 14 по 25 июля 2025 года вас ждут театрализованная читка, художественный фильм, сценический эскиз, литературно-музыкальная композиция, три выставки, экскурсии и многое другое", - говорится в сообщении.

Открыли фестивальную программу выставки в Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и читка пьесы Бориса Лавренева "Лермонтов" в исполнении артистов Театра "LIBERT ". Драма Лавренева создана в жанре "биографической пьесы", раскрывающей последний период жизни поэта с февраля 1837 года и до гибели.

Широкую публику также ждут автобусные экскурсии по лермонтовским местам в пригороды Петербурга, специальное мероприятие для слепых и слабовидящих с выставкой адаптированных изданий и многое другое. Завершит фестиваль поэтический вечер.

Лермонтов-фест проходит в Петербурге ежегодно в ключевых точках города, связанных с именем писателя. В 2025 году фестиваль проходит в 10-й раз.