Умер писатель Мартин Круз Смит

Ему было 82 года

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американский писатель Мартин Круз Смит умер на 83-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

По его информации, Смит умер в окружении близких. Подробности его смерти не приводятся, однако агентство уточнило, что писатель страдал от болезни Паркинсона.

Как сообщает AP, автор написал более 20 произведений, 11 из которых повествуют о работе московского сыщика Аркадия Ренько. Эти книги были вдохновлены поездками писателя в СССР. За две из них он получил награды, в частности, премию "Хаммет" за книгу "Гаванский залив" и "Золотой Кинжал" за первое произведение в серии романов о Ренько - "Парк Горького".