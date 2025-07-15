В Туве в священном месте начались съемки художественного фильма-притчи

В Чаа-Хольском районе начали снимать художественную кинокартину под названием "Тени ушедших Тулку"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Съемки художественной картины - философской притчи о девушке, которая обретает веру через трудности, начались в Чаа-Хольском районе Тувы недалеко от места, где находится буддийская ниша VI века. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Виталий Петров.

"В Чаа-Хольском районе Тувы начались съемки художественной кинокартины под названием "Тени ушедших Тулку". Это картина - философская притча о прощении и новой жизни, о сострадании и о важности понимания ошибок прошлого. Семейная история девушки, которая через знакомство с дядей, ждущим рождения нового Тулку - тибетского ламы, обладающего особыми способностями и мудростью, - обретает веру", - сообщил Петров.

По словам режиссера, место для съемок выбрано не случайно. "Именно в этом районе находится ниша, где изображен Будда Амитабха. Это святыня, которая была сделана в VI веке. Лучшего места для картины было не найти", - пояснил Петров.

В фильме снимаются тувинские актеры - Вероника Саая, Виктор Наксыл, Галина Мунзук. "Планируется, что картина выйдет в прокат к 2027 году. Сначала покажем работу на фестивалях, потом хотим отдать онлайн-платформам", - добавил Петров.

Буддийская ниша находится на берегу реки Чаа-Холь в Туве на высоте четырех метров от подножия горы Суме-Бели. Это место является священным в Туве. В 1960-х годах во время строительства Саяно-Шушенской ГЭС памятник оказался под угрозой исчезновения из-за подтопления. Видеть его теперь можно лишь раз в год во время сброса воды.

В Туве буддизм является одной из основных религий. В 2026 году республика примет Международный буддийский форум.