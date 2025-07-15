В Театре Ермоловой покажут аргентинскую интерпретацию пьесы "Мера за меру"

Режиссером постановки выступил Габриэль Чаме Буэндиа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Показы спектакля аргентинского режиссера Габриэля Чаме Буэндиа "Мера за меру (Это твоя вина)" пройдут 15, 16, 17 и 18 июля Основной сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Постановку продемонстрируют в рамках XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Мера за меру…" - оригинальный взгляд аргентинского режиссера на одноименную пьесу Шекспира. Современная адаптация, в которой есть и эксцентрика, и эпатаж, и невероятная актуальность. Все действие - это искрометная буффонада. Пять артистов филигранно исполняют по несколько ролей, мгновенно перевоплощаясь из одного персонажа в другого. Темп, пластика и синхронность движений просто завораживают", - отметили организаторы фестиваля.

Как добавили в пресс-службе, в работе Габриэля Чаме Буэндиа стираются границы между реальностью и иллюзией. А с помощью юмора режиссер раскрывает сложные социальные и философские темы. "Спектакль исследует проблемы вины, справедливости, двойных стандартов и предлагает зрителю задуматься о природе человеческого существа, о хрупкости жизни", - отметили в пресс-службе.

Кроме многочисленных работ по Шекспиру режиссер из Аргентины ставил спектакли по таким авторам как Артюр Рембо, Альфред Жарри, Карло Гоцци, Жан Жене, Карло Гольдони и др. Среди стран, в которых были представлены постановки Габриэля Чаме Буэндиа, - Испания, Франция, Великобритания, Мексика, Колумбия, Бразилия, Уругвай, Чили и Перу.

В 2024 году спектакль "Мера за меру (Это твоя вина)" получил сразу четыре высших театральных награды Аргентины, заключили в пресс-службе.