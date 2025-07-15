Фильм луганского режиссера "Отец" о священнике на СВО покажут в 25 городах РФ

Лента расскажет об отце Владимире Марецком, который играет самого себя

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Фильм "Отец", который рассказывает о событиях на Донбассе 2014 года со священнослужителем в качестве центрального персонажа, покажут в 25 городах России, сообщила ТАСС режиссер картины, автор сценария и продюсер из ЛНР Любовь Марецкая.

Документально-художественный фильм рассказывает об отце Владимире Марецком, который в 2014 году отправился на СВО защищать Родину и в мае попал в плен к карательному батальону "Айдар". В фильме он исполнил главную роль, сыграв самого себя. Владимир также помогал в работе над сценарием. В картине, которая, в том числе раскрывает, будни и настрой бойцов в подразделениях, режиссер показывает взаимоотношения дочери с отцом - военным священником и поднимает важные сегодня вопросы: "Зачем отцы идут на фронт?", "Что такое патриотизм?", "За что идет СВО?", "Что значит сегодня сила духа и воли?".

"Премьера состоится в Москве 16 июля. До декабря будем проводить показы в более чем 25 городах РФ. Этот фильм для меня - не просто художественное произведение, а глубокое личное переживание. Я открываю двери своего дома зрителю, позволяя ему узнать мою семью и историю моего отца. Отец не только герой, но и человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям. Его стойкость и человечность в условиях войны служат примером для нас всех. Проект стал для возможностью рассказать о героических подвигах тех, кто встал на защиту нашего мира", - сказала Марецкая.

Как сообщила режиссер, молодые участники съемочной группы не побоялись отправиться на пятимесячные съемки в зону СВО, совершали выезды в подразделения на линию фронта. В некоторых сценах участвовали ополченцы и местные жители, которые были свидетелями событий.

Об авторе

Любовь Марецкая - молодой режиссер-документалист, резидент "Таврида.Арт". Родом из Луганска. В 2024 году создала фильм "Богом хранимые" о событиях на Донбассе. В 2023 году идея фильма "Отец" впервые была представлена на питчинге образовательной программы #Своекино, а затем получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.