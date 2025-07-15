На Алтае покажут фильмы о героях и тюркской культуре на фестивале "Вертикаль"

В панораму "Великий Туран" вошли картины, в частности, из Якутии, Казахстана и Кыргызстана, сообщили в пресс-службе мероприятия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кино стран тюркских народов презентуют в рамках Международного кинофестиваля "Вертикаль", который пройдет в Республике Алтай с 28 по 31 июля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля, в панораму "Великий Туран" вошли картины из Якутии, Казахстана, Кыргызстана и других регионов.

"Особенное место в программе "Вертикали" занимает панорама кино стран тюркских народов "Великий Туран". В нее вошли картины из разных стран и ряда регионов России, объединенных общим происхождением, культурой и традициями, говорящих на языках тюркской группы", - сообщили в пресс-службе.

Так, в панораму вошли картины из Якутии, Казахстана, Кыргызстана и других регионов, объединенных общими культурными корнями. Фильмы затронут важные темы, подчеркнут общие корни, культурные и духовно-нравственные ценности тюркских народов, покажут, как современность соединяется с общей историей и культурой.

Центральной темой фестиваля является подвиг как акт высшего служения Родине. Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, в программе представлены ленты о Великой Отечественной войне и современных защитниках Отечества. Кинопоказы направлены на сохранение исторической памяти и воспитание молодежи. Фестиваль откроется картиной "Брестская крепость", которую представит режиссер Александр Котт.

В рамках фестиваля пройдут показы отечественных и международных фильмов, встречи со звездами, творческие вечера и мастер-классы. Программа включает четыре блока: героическое кино, экранизации, детские фильмы и международный раздел. Мероприятия состоятся на трех площадках - в кинотеатре "Голубой Алтай", Национальной библиотеке им. Чевалкова и Центре культуры в Майме.

О других программах фестиваля

Отдельный блок посвящен культурно-образовательной программе "Смотр киношкол". Участники - школьники, студенты, педагоги, представители творческих профессий. Перед зрителями выступят режиссеры Иван Твердовский, Александр Котт и Сергей Мокрицкий. В рамках смотра пройдут лекции, презентации и практические занятия. Формат направлен на подготовку будущих специалистов киноиндустрии.

Фестиваль завершится 31 июля. Планируется, что он станет ежегодным. Мероприятие проводится в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

"Наше кино - вершина отечественной культуры. Оно подарило миру настоящие шедевры, по праву заняв одно из ведущих мест в золотом фонде киноискусства. Сейчас, когда возрождается интерес к нашей истории, когда мы заново учимся гордиться нашим великим культурным наследием, кинематограф играет исключительную роль, передавая молодому поколению ключевые смыслы нашего культурного кода", - приводит пресс-служба слова генерального продюсера кинофестиваля Натальи Мокрицкой.