В Петербурге на выставке об истории фотоискусства показали более 600 кадров

В экспозиции представили работы 178 авторов, отметила куратор выставки Ольга Мичи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Выставка "Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта" открылась в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, она пройдет до 5 октября, соорганизатором экспозиции выступает центр визуальной культуры Beton при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. На экспозиции представлено более 600 фотоснимков разных эпох - от 1830-х годов до настоящего времени, которые входят в собрание ЦВК Beton, передает корреспондент ТАСС.

"Уникальность экспозиции заключается в том, что на выставке представлены работы за почти двухсотлетнюю историю развития фотографии - от 1830-40-х годов и до 2020-х. Все произведения выставлены в хронологическом порядке, создавая у зрителя полное понимание развития фотографии как вида искусства. Это также дает уникальную возможность проследить, как развивалась технология съемки и производства работ, какие объекты и события волновали фотографов в разные времена", - сказала в беседе с ТАСС сооснователь центра Beton, куратор выставки Ольга Мичи.

Она также отметила, что на выставке представлены работы 178 авторов. Среди них, например, уникальный тройной авторский дагеротип (название ранней формы фотографии - прим. ТАСС) Луи Дагера, подаренный им императору Николаю I. "Это экспонат, который сохранился в очень хорошем состоянии в отличие от других подарков, которые подарил Луи Дагер монархам трех европейских стран. Это уникальнейшая работа, с которой начинается эра фотографий", - отметила Мичи.

Кроме того, куратор выставки подчеркнула, что все представленные работы - авторские аутентичные отпечатки, что, по словам Мичи, дает возможность показать творчество мастеров не только через полученные изображения, но и через созданные арт-объекты. Она также рассказала, что подготовка к открытию экспозиции длилась год, а самым сложным этапом стал непосредственный сбор всех авторских работ. К выставке также вышел каталог, в котором собраны представленные снимки. "Среди авторов есть и очень известные, не только в нашей стране, но и за рубежом, и малоизвестные авторы, которые тоже внесли свой весомый вклад в развитие фотографии", - добавила Мичи.

Отдельный акцент на выставке сделан на снимки, которые были произведены при помощи искусственного интеллекта. "Сегодня искусственный интеллект многими воспринимается по-разному, особенно в области творчества. И нам было важно продемонстрировать возможности нового инструмента для создания произведений искусства на базе фотографического материала. Мы воспринимаем искусственный интеллект как логичное развитие технологии получения изображения", - сказала Мичи.

Этапы развития фотографии

Организаторы экспозиции также отметили, что выставка выстроена по принципу "маршрута", который проходит через ключевые стадии развития фотографического искусства. Так, экспозиция начинается с появления самих дагеротипов конца 1830-х годов. Здесь посетители могут познакомиться с работами Луи Дагера, Пьера-Амбруаз Ришбура, Вильяма Каррика, Карла Бергамаско. Следующим этапом становится конец XIX века, эпоха пикториализма - направления, в котором фотографы стремились приблизить кадры к живописи. В этом разделе представлены фотокадры Андрея Карелина, Алексея Мазурина, Сергея Лобовикова, Александра Гринберга, Николая Свищова-Паолы.

Затем экспозиция погружает зрителя в эпоху советской фотографии 1920-30-х годов, от фотоавангарда до соцреализма. Здесь представлены такие фотографы, как Александр Родченко, Эль Лисицкий, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, Георгий Петрусов. Отдельная часть экспозиции посвящена фотографии периода Великой Отечественной войны - представлены снимки Макса Альперта, Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Михаила Трахмана.

Раздел с кадрами послевоенного периода представлен как снимками официальных фотографов, так и фотографиями авторов-нонконформистов. Среди них, например, работы Сергея Борисова, Валерия Плотникова, Игоря Макаревича, Ольги Чернышевой. А завершают путешествие в историю фотоискусства визуальные практики XXI века, включающие цифровой монтаж и нейросетевые изображения.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.