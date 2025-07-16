В фильме будет рассказано и о первой в России железной дороге на конной тяге, и о выдающихся гидротехнических сооружениях Козьмы Дмитриевича Фролова, отметили в пресс-службе правительства региона

БАРНАУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Фильм о начале истории освоения рудного Алтая в XVIII веке снимут в Алтайском крае при поддержке гранта губернатора в сфере культуры. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в фильме будет рассказано о первой в России железной дороге на конной тяге и о сереброплавильных заводах Демидова.

"Проект расскажет о начале истории освоения Рудного Алтая в XVIII веке. История эта читается как остросюжетный роман, с приключениями и жгучими тайнами. <...> В фильме будет рассказано и о первой в России железной дороге на конной тяге, и о выдающихся гидротехнических сооружениях Козьмы Дмитриевича Фролова, и о сереброплавильных заводах Демидова", - приводит слова авторов проекта пресс-служба правительства.

В проекте заняты кинематографисты, члены Алтайского отделения Союза кинематографистов России. Уже отсняты кадры в Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова, на старом кладбище Змеиногорска, на Колыванской камнерезной фабрике, на озере Белом. Также предполагаются съемки в Государственном архиве Алтайского края, в Алтайском краеведческом музее и библиотеке имени В. Я. Шишкова.

В Минкультуры Алтайского края ТАСС сообщили, что проект "Наш серебряный край" реализуют при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Всего в 2025 году грантовую поддержку в сфере культуры получат 20 проектов. На их реализацию из краевого бюджета будет выделено 18 млн рублей. На грантовый конкурс в этом году поступило более 50 заявок. Впервые конкурсные заявки подавались и оценивались в электронном формате в государственной информационной системе "Электронный бюджет".