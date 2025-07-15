Вокруг объекта обустроена клумба из живых растений, в которой высажено более 300 видов цветов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Арт-объект "Главный букет страны" открыли на ВДНХ в Москве. Композиция состоит из вазы, сделанной из витражей, с букетом полевых цветов, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

"Гости главной выставки страны могут вдохновиться красотой яркого арт-объекта и сделать памятное фото на его фоне. Огромная композиция создана театральными художниками-декораторами с исключительным вниманием к деталям из экологически безопасных и нежных материалов. В центре нового арт-объекта - изящная витражная ваза с пышным, живописным букетом полевых цветов, словно стремящихся ввысь, к облакам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вокруг объекта обустроена клумба из живых растений, в которой высажено более 300 видов цветов.

"В вечерние часы здесь можно наблюдать ландшафтное световое шоу: около 70 светящихся сфер создают удивительную атмосферу. По периметру - реплики исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года, где гости могут отдохнуть и насладиться цветением клумбы и арт-объектом", - подчеркнули в пресс-службе.