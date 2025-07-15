Как отметил Владимир Хотиненко, история будет связана с искусственным интеллектом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко планирует снять продолжение фильма "Макаров". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил продюсер форума-фестиваля "Амаркорд" Сергей Борисенко.

"Владимир Иванович задумался о том, чтобы снять продолжение Макарова в нашем времени", - сказал он.

Как в свою очередь отметил Хотиненко, история будет так или иначе связана с искусственным интеллектом. "Как бы наши дни происходят, сын Макарова вырос, превратился в айтишника продвинутого, и как он решил создать отца своего", - уточнил он.

"Макаров" (1993) - социальная драма режиссера Владимира Хотиненко. В центре сюжета интеллигентный поэт Макаров, проживающий в провинции, который не гармонирует с новыми реалиями криминально-капиталистического мира. Ради чувства собственной безопасности он решает купить себе оружие. Выбор падает на пистолет "Макаров". Но, даже нося с собой оружие, поэт никак не может почувствовать себя в полной безопасности.