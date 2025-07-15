"Пиковую даму" покажут в горах на фестивале "Роза Хутор. Классика"

Традиционно фестиваль пройдет на двух сценах с 16 по 24 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Солисты Мариинского и Большого театров представят широкой публике оперу Петра Чайковского "Пиковая дама" у подножия Главного Кавказского хребта на высоте 1 050 метров над уровнем моря. Показ пройдет в рамках музыкального фестиваля "Роза Хутор. Классика", сообщил на пресс-конференции в ТАСС дирижер и художественный руководитель фестиваля, руководитель проекта Rosa Philharmonia Алексей Асланов.

"Под открытым небом мы строим оперный театр со всеми декорациями, со сценическим звуком, с художественным светом", - отметил Асланов.

Традиционно фестиваль пройдет на двух сценах с 16 по 24 августа: одна из них расположится в центре горного курорта "Роза-хутор". Торжественное открытие состоится 16 августа. В первой постановке фестиваля примут участие солисты Большого и Мариинского театров, а также региональные коллективы.

Доминантой "Роза Хутор. Классика" станет показ оперы Петра Чайковского по произведению Александра Пушкина "Пиковая дама". Для самых маленьких гостей организаторы подготовили мюзикл "Волшебник изумрудного города".

Помимо симфонических концертов и иных открытых для широкой публики мероприятий на главной площади в программу горного фестиваля войдет гала-балет, выступление хореографического ансамбля танцев и многое другое.

"С самого начала мы вышли на международный уровень. <…> В этом году к нам приедут музыканты из Монголии. Фестиваль расширяется, и это заметно не только по количеству зрителей, но и по тому, какой ажиотаж у участников образовательной программы", - сказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Дедух.

Организаторы фестиваля также напомнили, что публике необходимо позаботиться о теплой одежде для вечерних показав: в горах ночью ожидается похолодание.