Сергей Безруков сыграет Ярослава Мудрого в фильме "Королева Анна"

Вместе с народным артистом России роли в кино исполнят Илья Маланин, Екатерина Воронина, Виктор Добронравов, Антон Филипенко и Алексей Кравченко

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Безруков сыграет Ярослава Мудрого в фильме Алексея Сидорова "Королева Анна". Об этом сообщил режиссер картины, представляя проект на питчинге Фонда кино, который прошел в ТАСС.

"Замечательные молодые актеры [сыграют роли в фильме] - Илья Маланин, Екатерина Воронина, Виктор Добронравов, Антон Филипенко, Сергей Безруков, Алексей Кравченко. В общем, каст хороший", - сказал он.

Как отметил продюсер Леонид Верещагин, это сложный для постановки исторический проект, в котором создатели видят большой потенциал.

Сюжет разворачивается в XI веке. Ярослав Мудрый выдает свою дочь Анну замуж за французского короля, и она отправляется во Францию. Оберегать княжну в опасном путешествии через всю Европу должен воин Остромир, наемник, ранее служивший в варяжской гвардии императора Византии. На пути Остромир и Анна влюбляются друг в друга. Они понимают, что их союз невозможен, но даже на краю гибели остаются верными своей любви.

В новость внесена правка (16:55 мск) - передается с исправлением опечатки в четвертом абзаце, верно - в XI веке.