В Москве пройдет премия для поддержки театров "Арт-платформа"

Отмечается, что всего в этом году запланировано 13 основных и две специальные номинации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вручение второй московской премии в области исполнительских искусств "Арт-платформа" состоится в октябре в Москве. Конкурс нацелен на выявление и поддержку сильных частных театральных инициатив, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Премия "Арт-платформа" призвана поддержать частные театральные компании, которые вносят значительный вклад в культуру города: создают спектакли, рабочие места, привлекают зрителей. Конкурс нацелен на выявление и поддержку сильных театральных проектов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Отмечается, что всего в этом году запланировано 13 основных и две специальные номинации. Победителей наградят в Открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в Новом Манеже в октябре этого года. Подать заявку на соискание премии могут физические и юридические лица, работающие в области исполнительских искусств в Москве, а также независимые театральные компании из других городов России в рамках отдельной номинации. Прием заявок открыт на сайте мероприятия.

В пресс-службе напомнили, что в 2024-м в шорт-лист на соискание премии вошли более 30 номинантов в 12 номинациях. Среди лауреатов Московский театр мюзикла под руководством Михаила Швыдкого, мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", шоу "Антигравитация", частный просветительский проект Константина Богомолова "Голоса страны" и компания Yellow, Black аnd White. Всего в 2024 году было подано свыше 200 заявок.