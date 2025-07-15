Фильм "Холоп 3" планируют выпустить в прокат ко Дню России

К третьей части проекта присоединятся актеры Павел Прилучный и Кристина Асмус, отметил продюсер картины Эдуард Илоян

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Съемки фильма "Холоп 3" Клима Шипенко планируется начать в середине августа, чтобы выпустить картину в прокат ко Дню России, 12 июня. Об этом сообщил продюсер картины Эдуард Илоян, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

"Мы планируем заходить в съемки в середине августа с тем, чтобы выходить в прокат 12 июня, летом, на День России", - сказал Илоян.

Он уточнил, что к третьей части проекта присоединятся актеры Павел Прилучный и Кристина Асмус. "По сюжету у них двое детей прекрасных, которые как раз хотят объединить семью", - уточнил продюсер.

Ранее Шипенко сообщал, что фильм планируется выпустить в прокат в следующем году. Также режиссер отмечал, что сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильмах "Холоп" и "Холоп 2", вернется в третьей части. В новом фильме он займется "перевоспитанием целой семьи мажоров". К своим ролям вернутся Аглая Тарасова, сыгравшая центральную героиню второго "Холопа", а также Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. 1 января 2024 года вышло продолжение "Холопа", сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. "Холоп 2" собрал в прокате 3,8 млрд рублей.