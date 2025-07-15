В Петербурге пройдет выставка о христианстве в арабских странах

Впервые будет экспонироваться картина XIV века кисти неизвестного итальянского художника "Святая Екатерина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Выставка в Государственном музее истории религии расскажет о христианстве на арабоязычной земле и влиянии ислама на традиции христиан. Как отметила в беседе с ТАСС научный сотрудник отдела научного проектирования экспозиции и выставок музея Светлана Клименко, публике представили более 170 экспонатов.

"Из фондов взяты вещи, которые так или иначе связаны с регионом: это либо святые, которые жили в странах, где сейчас распространен ислам: Святая Екатерина, Святая Фекла, Апостол Павел, Франциск Ассизский, проповедовавший египетскому эмиру и другие. Также у нас есть несколько икон с арабскими надписями, гравюры и книги", - отметила Клименко.

Впервые будет экспонироваться картина XIV века кисти неизвестного итальянского художника "Святая Екатерина" из музейного отдела, посвященного культуре Запада.

Также в экспозиционном пространстве публике представят несколько экземпляров библии на арабском языке из частных коллекций, различные молитвословы.

"Арабский язык - это не только язык ислама, это и язык христианства. Может быть, христиан там не так много, но они есть, и процент внушительный. Например, в Египте 10 процентов, в Ливане около 40 процентов", - добавила Клименко.

Выставка "Христианство в арабском мире" будет открыта до 16 сентября.

О музее

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.