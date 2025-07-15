В основу сюжета лег исторический факт династического брака дочери Ярослава Мудрого Анны и французского короля Генриха I

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Съемки эпизодов фильма о королеве Анне, новой исторической драмы студии Никиты Михалкова, прошли в Лискинском районе Воронежской области вблизи хуторов Дивногорье и Титчиха. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

"Вблизи хуторов Дивногорье и Титчиха Лискинского района прошли съемки эпизодов фильма о королеве Анне с 3 по 7 июля. Над исторической драмой работает студия Никиты Михалкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу сюжета лег исторический факт династического брака дочери Ярослава Мудрого Анны и французского короля Генриха I. Для съемок были выбраны Северный Кавказ, Алтай и Ставрополье. Позже к ним добавился Лискинский район, где, по мнению руководителей проекта, наблюдаются все разнообразие русской природы и виды, типичные для XI века. В сценах также задействовали около 30 местных жителей с подходящей внешностью.