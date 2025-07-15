Выставку "Александровская слобода - средневековая столица России" можно посетить до 31 августа

ОРЕЛ, 15 июля. /ТАСС/. Рукопись молитвы архангелу Михаилу, написанной в 1573 году Иваном Грозным под псевдонимом Парфения Уродивого, а также печатные книги XVI века представили на выставке "Александровская слобода - средневековая столица России" в Орловском литературном музее. Экспонаты привезли из владимирского музея "Александровская слобода", сообщила ТАСС директор учреждения Марина Рыбакова.

"Мы приехали в литературную столицу России, поэтому для нас было очень важно представить подлинные книжные памятники XVI века. <...> Мы привезли молитву Михаилу Архангелу, которая написана Иваном Грозным под псевдонимом "Парфений Уродивый", - сказала собеседница агентства.

Предположительно, канон архангелу Михаилу был написан Иваном Грозным в 1573 году. "Учитывая то, что Иван Грозный увлекался сочинением, духовной музыкой, это неудивительно, что он сочинил такой канон, который во время богослужения можно и читать, и петь", - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

По словам Рыбаковой, важное место в экспозиции занимают псалтырь "Слободская" и часовник 1577 года, изданные по указанию Ивана Грозного, а также первая медицинская энциклопедия на Руси - травник "Вертоград здравию".

Александровская слобода во времена опричнины являлась фактической столицей страны и резиденцией Ивана Грозного. Организаторы воссоздали с помощью экспонатов некоторые моменты личной и придворной жизни царя и его окружения того периода. Выставка будет работать в Орловском государственном литературном музее им. Тургенева с 15 июля по 31 августа.