В Центре Вознесенского представят архив графического дизайнера Валерия Акопова

Посетить выставку можно до 9 сентября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Выставочный проект "Художник-график -дизайнер. Рождение профессии", в центре которого - архив заслуженного художника РФ Валерия Акопова, начинает работу 16 июля в Центре Вознесенского в Москве. Посетить выставку можно до 9 сентября, сообщили ТАСС организаторы.

"16 июля в Центре Вознесенского откроется выставка "Художник-график - дизайнер. Рождение профессии", которая представит архив Валерия Акопова - легенды советского графического дизайна, с чьим именем связано становление промграфики в СССР, художника и оформителя Олимпиады-80, лауреата Международной биеннале графического дизайна в Брно и других отечественных и международных наград", - говорит собеседница агентства.

Как отмечают в пресс-службе Центра Вознесенского, эта выставка станет еще одним шагом на пути культурного учреждения к музеефикации прикладного дизайна. Так, проект "Художник-график -дизайнер. Рождение профессии" расскажет об опытах Акопова: он "разработал визуальную грамматику советского графического дизайна". В числе заслуг дизайнера, например, - знак Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР (1967) и логотип Большого театра (1991).

"Проект поможет проследить путь художника и дизайнера от учебы, когда Акопов, будучи студентом Полиграфа, участвовал в создании графических объектов к Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года, до разработки полноценных графических систем к Олимпиаде-80 и фирменного стиля внешнеторгового объединения "Проммашэкспорт", получившего гран-при в Брно", - добавляют организаторы выставки.

Валерий Акопов - член Российской академии художеств. Родился в 1938 году в Кисловодске. Окончил Московский полиграфический институт и поступил в Мастерскую прикладной графики МОСХ РСФСР, где проработал больше 40 лет. Преподавал в РГХПУ им. С. Г. Строганова. Внес вклад в разработку пиктографической системы навигации для Олимпийских игр 1980-го года.