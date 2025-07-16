Премьера сериала с Гузеевой и Деревянко состоится 1 августа в Kion

Далее его покажут в эфире ТНТ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новый комедийный сериал "Три сестры" с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 августа, далее его покажут в эфире ТНТ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Kion.

"Онлайн-кинотеатр Kion сообщает о премьере летней комедии "Три сестры" с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко в роли пары - владелицы ювелирного бизнеса Татьяны и ее молодого бойфренда Никиты, массажиста из Сочи. Премьера сериала состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре Kion, а далее - в эфире телеканала ТНТ", - сообщили в пресс-службе.

Взрослых дочерей Татьяны - Ирину, Ольгу и Марию - играют Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. По сюжету три сестры - Ира, Оля и Маша - давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: из отпуска она возвращается с массажистом на 20 лет моложе себя.

Созданием проекта занималась компания Mediaslovo в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и холдингом "Газпром-Медиа". Режиссер сериала - Маруся Трубникова, а креативным продюсером "Трех сестер" стал публицист и писатель Александр Цыпкин ("Беспринципные"), который также сыграет в сериале одну из ролей.

"Это интересный опыт - я еще никогда так пристально не всматривалась в женщин. Все очень узнаваемые типажи - они похожи на меня, моих подруг, коллег. Наверняка каждая женщина в какой-то момент узнает в этих героинях и себя. Надеюсь, этот сериал будет хорошей психотерапией для зрителей", - рассказала режиссер, слова которой привели в пресс-службе.