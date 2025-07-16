Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что среди них шесть документальных фильмов и один игровой

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Картины иркутских режиссеров и одного французского автора - всего семь фильмов - включены во внеконкурсную программу 24-го Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа", который будет проходить с 22 по 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Во внеконкурсную программу 24-го Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени В.Г. Распутина вошли семь кинолент: из них шесть документальных и одна игровая. Это "Три чума", снятая в России французским автором Мишелем Нейру, а также работы иркутских режиссеров", - говорится в сообщении.

В шорт-лист конкурсной программы вошли 29 документальных, научно-популярных, анимационных, игровых и полнокупольных фильмов авторов из России, Бразилии, Ирана, Венгрии, Португалии, Южной Кореи, Колумбии, США, Канады, Тайваня. Гран-при, на которое режиссеры будут претендовать, составит 500 тыс. рублей. Всего на фестиваль в этом году поступило 237 работ из 39 стран мира. Шорт-лист составлялся отборочной комиссией.

Жюри кинофестиваля в 2025 году возглавит звукорежиссер, режиссер монтажа и саунд-дизайнер из Сербии Светолик Мича Зайц. Также в числе судей будут режиссеры из России и Бразилии.

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени В.Г. Распутина учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ и является одной из старейших экологических киноплощадок России. Мероприятие организует Иркутский областной кинофонд, ООО "Иркутсккино" и АНО "Кинофорум" при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры региона, Президентского фонда культурных инициатив.