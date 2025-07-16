На ВДНХ открылась мультимедийная выставка работ Васнецова, Левитана и Рериха

Организаторы отметили, что для создания полного погружения в работы на выставке используются новейшие технологии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/ Мультимедийная выставка "За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи" открылась на ВДНХ в отреставрированном павильоне "Карелия", сообщили в пресс-службе организаторов. Частью экспозиции стали картины Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Николая Рериха и других выдающихся русских художников.

"Более ста шедевров русской пейзажной и сказочной живописи конца XIX - начала XX веков, искусственный интеллект и высококлассный саунд-дизайн превратили выставку в увлекательное путешествие по сказочным мирам", - говорится в сообщении.

На выставке также представлены картины Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Константина Васильева, Михаила Нестерова и Ивана Айвазовского.

Организаторы отмечают, что для создания полного погружения в работы авторов на выставке используются новейшие технологии. Кроме того, гостей выставки сопровождают звуковые эффекты: шорох листьев, шелест травы и хруст веток, а заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили стал голосом выставочного пространства.

"Новая выставка идеально подходит открывшемуся после реставрации павильону. Форма и содержание совпали: в сказочно красивом павильоне открывается сказочная выставка, соединяющая через архетипические образы несколько эпох - от XIX века, подарившего нам сказки Пушкина, до XXI века с его мультимедийными технологиями, позволяющими творить настоящие чудеса", - заключила партнер проекта Полина Аскери.

Экспозиция открылась 16 июля и продлится до 15 января 2026 года.