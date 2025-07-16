В пресс-службе театра сообщили, что постановки посетили 140 тыс. зрителей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Труппа Театра на Бронной под руководством Константина Богомолова сыграла 334 спектакля в уходящем театральном сезоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Завершился очередной насыщенный сезон в Театре на Бронной и на его новой площадке - Сцене "Мельников". За год на обеих сценах представили 334 постановки, а посетили их 140 тыс. зрителей. Новые спектакли, яркие образы и режиссерские находки вновь подтвердили статус театра как одного из самых творческих и динамичных в столице", - говорится в сообщении.

Центральным событием, как отмечают представители театра, стала премьера спектакля Константина Богомолова "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши". Кроме того, в сезоне 2024/2025 в репертуаре Театра на Бронной появились работы "Чайка с продолжением" (реж. Константин Богомолов) и "Калина красная" (реж. Марина Брусникина).

"На Сцене "Мельников" же представили четыре новых спектакля. Яркой премьерой стала постановка режиссера Антона Оконешникова "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева. Также репертуар пополнил детский спектакль "Лукич", новое прочтение "Капитанской дочки" [от режиссера] Александра Крымова и "Дети солнца" Лизы Дороничевой", - добавляют в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этот период увеличилась и труппа театра: к ней присоединились выпускники Школы-студии МХАТ. Этим летом артисты Театра на Бронной примут участие в Международном открытом фестивале "Театральный бульвар": 21 августа зрителям представят постановку "Женщина-змея" (реж. Олег Долин), а 29 - концерт группы Terelya (солистка - Анастасия Тереля).

"Спасибо дорогим зрителям за то, что были с нами в одном ритме - смеялись, переживали, но всегда оставались до последнего поклона. Актерам и команде - за сотворенные чудеса на сцене и за кулисами, за бессонные ночи, за терпение и вдохновение", - передают представители театра слова Богомолова. Новый сезон в Театре на Бронной откроется 22 августа спектаклем худрука "Гамлет in Moscow".