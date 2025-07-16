Ей было 85 лет

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Почетный академик Международной академии культуры и искусства Галина Муренина, имя которой значится в сборнике "2 000 выдающихся интеллектуалов XXI века", умерла в возрасте 85 лет в Саратове. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев в Telegram-канале.

"На 86 году жизни скончалась Почетный гражданин города Саратова Муренина Галина Платоновна. Почетный академик Международной академии культуры и искусства, член Союза журналистов России, лауреат литературной премии им. А.П. Чехова, ее имя значится в международной энциклопедии, в сборнике "2 000 выдающихся интеллектуалов XXI века", в списке "100 ведущих просветителей 2009", в Саратовском энциклопедическом словаре биографий современников "Провинция - душа России", - сообщил Исаев.

Муренина более 40 лет являлась директором Музея-усадьбы Чернышевского. По словам Исаева, она проводила большую работу по сохранению духовно-нравственных ценностей и привлечению жителей к наследию Чернышевского. Звание "Почетный гражданин города Саратова" ей присвоили в 2019 году.

"Выражаю соболезнования родным и близким Галины Платоновны", - добавил глава города.