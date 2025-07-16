Фильм стал лауреатом Московского международного кинофестиваля и фестиваля Lendoc

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кинолента Романа Михайлова "Надо снимать фильмы о любви", снятая в жанре псевдодокументальное кино, выйдет в прокате 14 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе К24.

"Кинопрокатная компания К24 выпустит 14 августа в прокат чуткое мокьюментари "Надо снимать фильмы о любви" Романа Михайлова - проникновенную историю о хрупкости человеческих связей, снятую с удивительной поэтичностью в древнейшем индийском городе Варанаси", - сказали в пресс-службе.

По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси для создания артхаусного фильма. Атмосфера древнего города побуждает участников проекта к размышлениям о сути кино и ценностях. Однако вскоре процесс съемок выходит из-под контроля - исполнитель главной роли знакомится с загадочной девушкой по имени Света. В главных ролях снялись Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и Роман Михайлов.

Фильм стал лауреатом Московского международного кинофестиваля и фестиваля Lendoc, а также вошел в десятку лучших российских картин 2024 года по версии журнала "Искусство кино". Производством занималась компания FT Production при участии индийских студий Respect India Entertainment и Vega Film.