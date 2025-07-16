Показы пройдут 17 - 20 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Редко исполняемая опера Сергея Прокофьева "Семен Котко" возвращается в репертуар Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Премьерные показы пройдут 17 - 20 июля на Исторической сцене, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Спустя четыре десятилетия в афишу Большого театра возвращается редкое для современной сцены название - опера Сергея Прокофьева "Семен Котко". Инициатором и музыкальным руководителем новой версии выступил Валерий Гергиев, режиссером-постановщиком - Сергей Новиков. В премьерных спектаклях заняты ведущие солисты оперной труппы и приглашенные артисты Большого театра", - говорится в сообщении.

Своими мыслями о необходимости возвращать в репертуар Большого театра те произведения, которые давно не шли на его сцене, поделился с журналистами Гергиев. "Нам хочется раскрывать золотые страницы российского оперно-балетного театра и восстанавливать то, что давно не шло на сцене. Такой шаг необходим. Он напрямую касается оперы "Семен Котко". Прокофьев - это еще один гигант. Наши долги перед русскими композиторами мы должны отдавать", - заявил маэстро.

О своей работе над оперой, которую считает актуальной в наше время, рассказал перед премьерой режиссер Новиков. "Мне кажется очень важным, что Большой театр в Год защитника Отечества ставит "Семена Котко" - оперу, которая будто написана про наши дни. Сергей Сергеевич Прокофьев, родившись на Донбассе, прекрасно чувствовал местные краски. Мелодии буквально проникают в сознание, потом их долго напеваешь. Эта опера будет понятна даже зрителю, который пришел в театр в первый раз. Огромный спектр эмоций, который можно испытать: от очарования южной ночи до глухой досады из-за невыученных уроков истории. "Шел солдат с фронта и вот вернулся обратно на фронт!" - так поет главный герой в финале, счастливый от полной уверенности в своей правоте и неизбежной победе добра над злом", - отметил режиссер.

В работе над спектаклем также участвовали художник-постановщик Мария Высотская, художник по свету Руслан Майоров, художник по видеоконтенту Дмитрий Иванченко, главный хормейстер Валерий Борисов.

Премьерой оперы "Семен Котко" Большой театр завершит свой 249-й сезон, добавили в пресс-службе.

Об опере "Семен Котко"

"Семен Котко" - первая опера Сергея Прокофьева, созданная после его возвращения в СССР в 1935-1936 гг. Репертуар оперных театров тогда пополнялся произведениями героической, военной тематики, в этот ряд должен был встать и "Семен Котко" Прокофьева - опера, в основу либретто которой была положена повесть Валентина Катаева "Я, сын трудового народа".

В книге Катаева Прокофьев нашел долгожданный сюжет, который соответствовал его представлениям о хорошем оперном либретто - с яркими характерами и динамично развивающимся действием. События повести переносят во время Гражданской войны и немецкой оккупации Украины в 1918 году. Главный герой - солдат-артиллерист Котко возвращается на родину с фронта. В селе боец застает новый порядок, но он не приносит того спокойствия, которое должно быть свойственно мирной жизни.

Мировая премьера оперы состоялась 23 июня 1940 года в Оперном театре имени К. С. Станиславского (режиссер-постановщик Серафима Бирман, художник-постановщик Александр Тышлер). Вскоре она была снята с репертуара и при жизни композитора больше не ставилась.

По мнению музыковедов, опера "Семен Котко" - одно из лучших произведений Прокофьева, но, к сожалению, в наше время она исполняется редко. Одна из последних удачных постановок состоялась в Мариинском театре (премьера 8 июня 1999 года).

В Большом театре премьера прошла 4 апреля 1970 года (режиссер Борис Покровский, художник Валерий Левенталь). В 1985 году состоялось возобновление этой постановки. Последнее представление прошло 26 июля 1985 года. С тех пор спектакль исчез из репертуара Большого театра, и сейчас, спустя сорок лет, вновь вернется на Историческую сцену.