Как отметила главный хранитель музея Светлана Смирнова, мастера уже приступили к работе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реставраторы из Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова восстановят 12 уникальных икон XVII-XVIII веков из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Некоторые памятники находятся в аварийном состоянии, сообщили ТАСС в музее.

"Иконы с образами Святителя Николая Чудотворца, преподобного Кирилла Новоезерского, Архангелов Михаила и Гавриила, Флора и Лавра, а также сценами воскресения и сошествия в ад, входа в Иерусалим и Рождества Богоматери в нашей мастерской темперной живописи, которая оборудована на первом ярусе Вологодской башни, за три недели отреставрируют мастера из Москвы", - сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Под руководством преподавателей института - доцента, художника-реставратора первой категории Александра Козьмина и старшего преподавателя, художника-реставратора станковой темперной живописи первой категории Александра Неретина - студенты мастерской реставрации живописи укрепят и отреставрируют 12 памятников древнерусской живописи.

Как отметила главный хранитель музея Светлана Смирнова, мастера уже приступили к работе. В первую очередь законсервировали "Крест с Распятием на Голгофе", который находился в остро аварийном состоянии. Каждый экспонат нуждается в индивидуальном подходе. К примеру, двусторонняя икона-таблетка "Минея на январь" XVIII века имеет многочисленные осыпи, утраты левкаса и красочного слоя, кракелюры, трещины и сломы. Реставратор ищет опавшие фрагменты и подклеивает их на места, что можно сравнить с подбором мозаики.

Руководитель мастерской реставрации живописи Неретин уже работал в регионе. В частности, он реставрировал иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря - иконы "Святой Василий Великий" и "Успение Богородицы", а также кресло опального патриарха Никона, которое опальный патриарх сделал в заточении. Никон провел в ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях 15 лет.

Реставраторы работают в специальной мастерской музея-заповедника, но некоторые предметы планируется восстановить в московской мастерской. Помимо реставрационной деятельности представители института занимаются этюдной живописью. Они запечатлели Кирилло-Белозерский монастырь со стороны Сиверского озера и города, Святые врата под церковью Иоанна Лествичника, Успенский собор и другие памятники архитектуры Русского Севера. По результатам пленэров планируется выставка в Москве.