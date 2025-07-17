Гендиректор департамента по делам кинематографии Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен назвал идею создания киноакадемии прекрасной, так как "мир нуждается в новом взгляде на суть бытия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Создание Евразийской киноакадемии может стать поворотным моментом для сохранения культурной идентичности. Такое мнение выразили представители международных делегаций, слова которых ТАСС привели в пресс-службе Российского фонда культуры.

"Представители международных делегаций заявили, что Евразийская академия кинематографических искусств может стать поворотным моментом для защиты культурной идентичности", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор департамента по делам кинематографии Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен считает, что "необходимость в такой академии назрела уже давно". Он добавил, что это "прекрасная идея, ведь сейчас мир нуждается в новом взгляде на суть бытия". Представитель Турции убежден, что "путь создания Евразийской киноакадемии будет непростым, но сама идея абсолютно верна".

"История, культура, традиции - это фундамент, на котором стоит все остальное, - подчеркнул директор киностудии "Точикфилм" из Таджикистана Махмадсаид Шохиён. - Это то, что нельзя изменить или переписать, поэтому такая кинопремия особенно ценна - она создает пространство, где наше культурное богатство может быть признано и услышано".

В свою очередь директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Киргизии Улан Айылчиевич Адамалиев подчеркнул, что "традиции - это духовный стержень, это фундамент, это якорь, который удерживает народ, когда тяжело, когда не знаешь, что делать". И традиционные ценности - это как раз то, чем похожи Киргизия и Россия, отметил он.

Представитель Министерства телерадиовещания и информации Пакистана Мухаммад Анвар выразил надежду, что премия "действительно сможет стать альтернативой "Оскару", и тогда для многих стран, которые сталкиваются с несправедливостью и дискриминацией, чьи ценности остаются неуслышанными, откроется новая возможность заявить о себе".

Михалков о премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая церемония вручения награды.

"Евразийская киноакадемия, по большому счету, будет отстаивать значение кинематографа и его влияние на жизнь каждого человека в каждой стране. В основе нашей академии, конечно же, лежит уважение - уважение к истории, культуре, кинематографу наших стран, создающих глубокие, прекрасные, талантливые картины", - отметил инициатор и вдохновитель создания киноакадемии и кинопремии Михалков.

Цели награды, напомнили в Российском фонде культуры, "поддержка, развитие и популяризация кинематографа, стимулирование производства качественных и содержательных кинофильмов, транслирующих евразийские, национальные и иные общечеловеческие духовно-нравственные ценности, которые объединяют народы и укрепляют роль культуры в формировании общественного сознания".