Работы основоположника теоретической космонавтики направлены на поиск пути преодоления земного притяжения, сообщили в пресс-службе Государственного музея истории космонавтики

КАЛУГА, 17 июля. /ТАСС/. Рисунки основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, созданные в конце XIX века, впервые представили на выставке "Формула Вселенной", которая 17 июля открылась в Государственном музее истории космонавтики (ГМИК) в Калуге. Эти работы хранятся в фондах Российской академии наук (РАН) и относятся к "доракетному" периоду творчества ученого, сообщила ТАСС куратор выставки Елена Архипцева.

"Представлены рисунки юного Циолковского 1878-1879 годов и 1883 года, которые ранее в ГМИК не выставлялись (они хранятся в архиве Российской академии наук). <…> В рисунках Циолковского отображены наброски идей молодого исследователя космического пространства - движущиеся по экватору планеты вагоны, взмывший в космическое пространство поезд, огромная космическая пушка, лестница в небо, и множество вычислений", - рассказал Архипцева.

Как сообщили в пресс-службе музея, работы Циолковского направлены на поиск пути преодоления земного притяжения. Ученый предложил идею космической пушки, лифта и экваториального поезда и провел математические вычисления. "О полете на Луну в снаряде, выпущенном из пушки, в 1865 году рассказал французский писатель-фантаст Жюль Верн. Можно ли надеяться, что артиллерия будущего осуществит смелый замысел Жюля Верна? Циолковский рассчитал: нет", - отметила Архипцева.

Выставка приурочена к 100-летию издания Циолковским философского трактата "Монизм Вселенной", который он в 1925 году издал в Калуге. Кроме рисунков ученого в экспозицию включили учебники 1870-1890-х годов по естественным наукам из его мемориальной библиотеки, личные вещи, приборы и инструменты. Среди них - часы, самодельные весы, ареометр для кислоты, самодельная слуховая труба и другие вещи, они редко экспонируются и хранятся в фондах музея. Также на выставке, которая будет работать до 21 сентября, можно увидеть свыше 50 работ художников из Калуги и Москвы.