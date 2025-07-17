Путин поздравил композитора Рыбникова с 80-летием

Президент России отметил, что его по праву считают талантливым новатором

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова с 80-летием, отметив, что его по праву считают талантливым и смелым новатором.

"Вас по праву считают выдающимся композитором, талантливым и смелым новатором. Ваши уникальные театральные проекты, симфонические произведения и, конечно, замечательная музыка к фильмам - большой, созидательный вклад в развитие отечественного искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также пожелал композитору здоровья и осуществления намеченных планов.

Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ и премии президента. Занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Является автором музыки к культовым рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим "Ленком Марка Захарова". Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.