В 2024 году фестиваль собрал 200 артистов из 17 стран

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в Большом Московском цирке, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль продлится до 20 июля.

"На протяжении своей истории фестиваль собрал более 1 700 артистов из 50 стран, включая участников и зрителей из Китая, Вьетнама, Филиппин, Италии, Испании, Германии, Польши, Австрии, США, Монголии, Эфиопии, Танзании, Мексики, Чили, Бразилии, Аргентины, Кубы и многих других уголков мира", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

В прошлом году фестиваль собрал 200 артистов из 17 стран. Более 26 тыс. зрителей посетили конкурсные и гала-шоу фестиваля, а 40 тыс. зрителей увидели праздник благодаря онлайн-трансляции.

В 2025 году покажут цирковые номера и аттракционы из 15 стран в самых разнообразных жанрах - антипод в воздухе, групповой каучук, акробаты на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушные гимнасты на ремнях и полотнах, акробаты на катушках, эквилибр на тростях, воздушные гимнасты на корд-де-парели и пилоне, акробаты на качелях, подкидные доски, воздушный полет с качелями, конный аттракцион, аттракцион дрессированных медведей, клоунада.

В программе открытия выступили групповые жонглеры Messoudi Brothers из Марокко и Австралии и воздушные гимнасты на полотнах под руководством Тонг Тоан Тханга из Вьетнама, были исполнены эквилибр на тростях Софии Ролао (Португалия), "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина, конный аттракцион "Победа" и другие номера.