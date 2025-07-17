Петербургский "Буфф" покажет новый спектакль "Салют, конферансье!"

Постановку приурочили к 80-летию Великой Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Музыкально-драматический театр "Буфф" имени Исаака Штокбанта покажет премьеру спектакля "Салют, конферансье!", тема которого по-особому близка артистам этого жанра. Свою новую работу коллектив приурочил к 80-летию Великой Победы.

"В Библии сказано: "Радуйся жизни и радуй других". Это цитата из пьесы Григория Горина "Прощай, конферансье!", по которой мы поставили спектакль. Веселые и неунывающие артисты в самые сложные для нашей Родины времена остаются верными своему призванию - дарить радость людям. Основатель нашего театра Исаак Романович Штокбант сумел, пройдя через войну, воплотить мечту своей фронтовой юности, создать "театр радости". Ему мы и посвящаем этот спектакль", - сказал журналистам режиссер-постановщик, художественный руководитель театра "Буфф", заслуженный артист России Михаил Смирнов.

Действие спектакля разворачивается в последние мирные дни накануне Великой Отечественной войны и захватывает ее начало. Герои пьесы - люди творческих профессий: певица, ее муж аккомпаниатор, танцор, фокусник, автор скетчей, драматический актер и их лидер - эстрадный конферансье. Именно этим сугубо штатским персонажам будет суждено оказаться в плену и проявить в этих обстоятельствах свои лучшие человеческие качества.

Прообразы героев пьесы - Аркадий Райкин, Борис Сичкин, Тарапунька и Штепсель, Леонид Утесов, Лидия Русланова и тысячи других артистов, кто заряжал оптимизмом и поддерживал боевой дух наших бойцов.

В августе 2025 года исполнится 100 лет со дня рождения народного артиста России Исаака Штокбанта (1925-2020), основателя самого жизнерадостного театра Петербурга. В новом спектакле вместе с его учениками нескольких поколений принимают участие и студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), которые учатся в мастерской одного из ведущих актеров труппы заслуженного артиста России Мурада Султаниязова.