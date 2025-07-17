Посетители увидят, в частности, работы Исаака Аскназия, Марка Шагала, Натана Альтмана и Анатолия Каплана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Художественные произведения четырех поколений еврейских живописцев, авторов и скульпторов, писавших образы города на Неве последние 150 лет, представят публике на выставке "Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности" в частной галерее Петербурга. Посетители увидят работы Исаака Аскназия, Марка Шагала, Натана Альтмана, Анатолия Каплана и других художников, сообщила пресс-служба KGallery.

"Экспозиция, состоящая из семи тематических разделов, позволит увидеть, как художники изображали настоящее или вымышленное местечко; каким они видели ставший для них родным Ленинград; как в своих живописи и графике они интерпретировали библейские мотивы, традиции иудаизма, еврейской семьи, фольклорного театра и народного искусств", - говорится в сообщении.

На экспозиции будут представлены работы из музейных и частных собраний. Открывать выставку будет "Еврейская свадьба" художника конца XIX века академика Исаака Аскназия, хранящаяся в коллекции Государственного Русского музея. За Аскназием последуют художники, прославившиеся в первой половине ХХ века: Исаак Бродский, Марк Шагал, Натан Альтман, Соломон Юдовин. Им наследуют мастера, чье творчество в полной мере прозвучало в 1960-х - 1980-х годах: Соломон Гершов, Анатолий Каплан, Давид Гоберман. Картины Алека Рапопорта, Евгения Абезгауза, Александра Манусова, Саши Окуня репрезентируют яркое явление "второго авангарда", группу "Алеф".

Новейший период еврейского искусства в Петербурге представлен работами Семена Белого, Анатолия Заславского, Арона Зинштейна, Михаила Карасика и многих других художников. На выставке также представлены произведения скульптора Льва Сморгона, театральных художников Эмиля Капелюша и Валерия Полуновского.

Концептуальное оформление экспозиции, отсылающее зрителей как к характерным приметам жизни местечек, так и к образам еврейского национального искусства, создано Валерием Полуновским - художником театра, преподавателем Российского государственного института сценических искусств.

Выставку будет сопровождать обширная образовательная программа. 19 июля ее откроет лекция куратора экспозиции, руководителя межфакультетского центра "Петербургская иудаика" в Европейском университете Валерия Дымшица, посвященная истории еврейского искусства XIX-XXI веков. На протяжении следующих двух месяцев гости галереи смогут посетить лекции искусствоведа и куратора Евгении Петровой (творчество Марка Шагала), историка перформативных искусств и профессора Европейского университета Константина Учителя (история еврейской музыки в Петербурге), наследницы Натана Альтмана и историка искусств Станиславы Малаховской (творчество Натана Альтмана). Кроме того, в рамках выставки пройдет концерт творческого объединения Mader Nort.

К выставке будет выпущен каталог, содержащий вступительную статью, комментарии к представленным на экспозиции произведениям, а также краткие биографии художников - участников выставки.

В шоу-руме партнеров экспозиции Zelienski & Rozen на Херсонской улице откроется pop-up экспозиция графики Анатолия Каплана - самого популярного советского еврейского художника, мастера станковой литографии.

С 17 июля по 17 августа в ресторане ближневосточной кухни Saviv будет действовать специальное меню, разработанное бренд-шефом Тимофеем Милюковым, навеянное работами, представленными на экспозиции.

Проект является победителем Пятого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.