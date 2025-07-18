В Самаре ищут инвестора для реставрации исторического здания Реального училища

Согласно историческим публикациям, здание построено в 1840 году и в те времена было самым большим домом в городе

САМАРА, 18 июля. /ТАСС/. В Самаре идет подготовка документов о передаче объекта культурного наследия федерального значения - здания Реального училища в уставный капитал АО "Самарагорпроект" для дальнейшего поиска инвестора, который отреставрирует здание. Об этом на запрос ТАСС сообщили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области.

"В текущем году принято решение о передаче Реального училища в уставный капитал АО "Самарагорпроект". Готовится пакет документов в целях поиска потенциального инвестора для его дальнейшего сохранения и приспособления под современное использование", - сообщили в ведомстве. В ГИООКН уточнили, что ранее объект находился в федеральной собственности - Министерства обороны РФ, затем он перешел в муниципальную собственность.

Объект культурного наследия федерального значения "Здание реального училища, где учились в 1882-1889 годы революционер Крижижановский Глеб Максимилианович и в 1897-1901 году писатель Толстой Алексей Николаевич" расположен в Самаре на пересечении улиц Комсомольской и Алексея Толстого. Согласно историческим публикациям, здание построено в 1840 году и в те времена было самым большим домом в городе Куйбышеве (ныне в Самаре - прим. ТАСС), оно принадлежало купцу Ивану Макке. Затем здание арендовали губернский власти, и 1 октября 1851 года в его стенах была провозглашена организация Самарской губернии. Реальное училище имени Александра Благословенного в здании открыли позднее, в 1880 году.

В советский период в здании с 1941 по 1943 годы располагались сотрудники редакции ТАСС в эвакуации. В 1943 году там открыли Куйбышевское суворовское военное училище, а в 1960-х годах в здании расположился военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института. В новое время здание пришло в запустение, в 1996 году там произошел сильный пожар. В 2024 году на объекте провели первоочередные противоаварийные и консервационные работы по заказу департамента градостроительства Самары. В настоящее время объект не эксплуатируется, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации для дальнейшего использования.