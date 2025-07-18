Ему было 84 года

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай умер утром 18 июля на 85-м году жизни. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования.

"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", - написал Токаев в телеграмме соболезнования, текст которой приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Узбекской ССР. Он был признанным казахстанским поэтом, композитором и драматургом, лауреатом престижных премий и государственных наград. Сапарбай является автором не менее 70 популярных песен и 150 стихотворений.