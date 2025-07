Харрисон Форд подарил плеть королю Великобритании Карлу III в бытность его принцем Уэльским

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Кнут, который исполнитель главной роли в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) актер Харрисон Форд использовал в финальных сценах, продан на аукционе Heritage Auctions за $525 тыс.

Согласно сообщению аукционеров, плеть была подарена Фордом наследнику британского трона - принцу Уэльскому Чарльзу (ныне король Великобритании Карл III) на премьере ленты в Соединенном Королевстве. Затем раритет оказался у бывшей тогда супругой Чарльза принцессы Дианы (1961-1997). Та, в свою очередь, передала его коллекционеру.

Имена покупателя и бывшего владельца кнута не называются.

Ранее на аукционе этого же торгового дома детские сани "Бутон розы" из фильма "Гражданин Кейн" (1941) ушли с молотка за $14,75 млн, что сделало их одним из самых дорогих предметов реквизита в истории кино.