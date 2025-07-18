Премьера клипа Shaman на песню для "Интервидения" состоится 20 июля

В пресс-службе исполнителя сообщили, что на премьерном показе будет присутствовать сам артист

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит 20 июля на Новом Арбате клип на песню для международного музыкального конкурса "Интервидение" "Прямо по сердцу". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе исполнителя.

"Вечером 20 июля в 20:30 в центре Москвы, на одном из самых больших медиафасадов страны, расположенном на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, состоится премьерный показ клипа на песню "Прямо по сердцу" певца Shaman, с которой музыкант будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорит собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что на премьерном показе будет присутствовать сам исполнитель, в числе гостей также - режиссер конкурсного клипа Эльвин Фомин и телеведущая, журналист Яна Чурикова.

Ранее на музыкальной премии "Муз-ТВ 2025. Легенда" Ярослав Дронов представил песню, которую исполнит на "Интервидении" 20 сентября. Композицию специально для конкурса написал российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. Съемки клипа проходили в начале июня в Москве, его сюжет разворачивается на необитаемой планете.