В Москве стартует фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Официальное открытие состоится 19 июля в 13:00 на главной сцене сада "Эрмитаж"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС:/. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна состоится в Москве с 19 по 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

"19 и 20 июля центральная площадка фестиваля - сад "Эрмитаж" - превратится в мир ярких красок и зажигательных ритмов Латинской Америки. Гостей фестиваля ждет погружение в самобытную культуру континента: насыщенные национальные цвета, звуки живой музыки, ароматы латиноамериканской кухни и атмосфера настоящего праздника! Волшебный мир традиций, обычаев и ритм жизни региона можно будет почувствовать, приняв участие в увлекательных мастер-классах, конкурсах, лекциях, а также сделав яркие фото в уникальных фотозонах. Вход свободный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальное открытие состоится 19 июля в 13:00 на главной сцене сада "Эрмитаж". В нем примут участие представители правительства Москвы и послы латиноамериканских стран. Выступят такие коллективы как Hot Havana Orchestra и Eduardo Breff & Su Son del Son (Куба), Tangovsky Project (Аргентина), а также певица Карен Соса Лимонес (Эквадор) и звезда колумбийской сцены Мария Мулата.

"Специально на фестиваль в Москву приедут знаменитые фольклорные ансамбли из Парагвая и Венесуэлы, завоевавшие признание на международной арене своими аутентичными постановками. Ибероамериканский фольклорный балет Парагвая, известный участием в мировых выставках и фестивалях, и танцевальный коллектив исполнительных искусств "Балет Ромера Ботини" из Венесуэлы продемонстрируют зрителям богатое наследие национальных традиций через танец, костюм и музыку. Также на фестивале выступят братья Колинас - виртуозные венесуэльские гитаристы, представившие проект Gustavo Colina, их лиричные и темпераментные композиции наполнят сцену подлинным южноамериканским звучанием", - добавили в департаменте.

Кроме того, перед гостями фестиваля выступят музыканты, танцоры, артисты и исполнители из Аргентины, Парагвая, Венесуэлы, Перу, Кубы, Гватемалы, Мексики, Эквадора, Колумбии, Доминиканской Республики и Боливии. Для тех, кто мечтает освоить азы латиноамериканских танцев, запланированы мастер-классы от ведущих школ. Участники смогут научиться у школы Samba Real из Бразилии чувственному танго, ритмичной сальсе, страстной бачате, пластичной кизомбе и темпераментной румбе.

"Помимо танцев гостей ждут творческие мастер-классы. Юные участники фестиваля смогут своими руками создать настоящий красочный калейдоскоп: собрать стильные кубинские бусы, сплести ловца снов и украсить карнавальные маски. Под руководством опытных мастеров можно будет художественно расписать веера и другие традиционные украшения. Мастер-классы позволят не только узнать больше о культуре стран региона, но и унести с собой частичку праздника в виде уникальных рукотворных сувениров", - уточняется в анонсе.