Кинематографисты также стали чаще работать с историческими и фантастическими сюжетами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сказки становятся трендом современного кино, так как такой жанр может доходчиво рассказать детям историю страны и ее культуру. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился продюсер и кинокритик Иван Кудрявцев.

"На мой взгляд, сегодня зрителю нужно вдохновение, нужны истории, которые могут вдохновить. Также нужны истории, которые помогут доходчиво объяснить детям, как прекрасна твоя страна, как прекрасна ее природа, как богата, разнообразна, удивительна ее культура. Поэтому сказки остаются важным трендом", - сказал Кудрявцев.

Он подчеркнул, что также кинематографисты стали чаще обращаться к теме истории России. Еще одним трендом Кудрявцев назвал фантастические фильмы.

"Напомню, что до недавнего времени на 100 самых кассовых научно-фантастических фильмов в российском прокате, российских фильмов было всего три штуки. А сейчас их становится больше. Это говорит о том, что мы в фантастике начинаем говорить свое слово в мире", - резюмировал он.